5 choses à savoir sur les gaucher

Le phénomène du « gaucher contrarié », la galère de trouver des outils adaptés, les animaux qui pourraient aussi être gauchers… Voici 5 choses que vous ne savez pas forcément sur les gauchers.

5. Quand l’école s’en prenait aux gauchers

Au début du 20ème siècle, l’école interdisait aux enfants d’écrire de la main gauche. Ceux-ci étaient obligés d’écrire de la main droite. On appelle ça être un « gaucher contrarié ». Les arguments pour forcer à être droitier : « C’est la façon du plus grand nombre » et « la façon noble » précise Pierre-Michel Bertrand, auteur du « Nouveau dictionnaire des gauchers ».

« Ça peut paraître assez anodin, mais pour un gaucher c’est d’une violence inouïe » ajoute Pierre-Michel Bertrand. Parce que le gaucher contrarié n’est pas à l’aise avec sa main droite, il écrit moins bien, il se fait donc disputer et « ça en fait un vilain petit canard ». Un phénomène qui a eu des conséquences « très graves » : « énurésie, bégaiement, même certaines maladies psychiatriques » détaille Pierre-Michel Bertrand, auteur du « Nouveau dictionnaire des gauchers ».

4. Être gaucher, ça peut être galère

Souris d’ordinateur, ciseaux, ouvre-boîte, guitare… Certains objets ne sont pas toujours adaptés aux gauchers. Des outils comme les scies électriques ou les tronçonneuses sont par exemple uniquement conçues pour les droitiers. Ce qui expliquerait que les gauchers puissent être davantage victimes d’accidents domestiques.

3. « Être gauche »

L’expression « être gauche » vient du fait d’être gaucher. Cette expression française symbolise les clichés associés autrefois aux gauchers. « Ce sont des survivances de conceptions fortes anciennes qui associent toujours la gauche au mauvais côté » explique Pierre-Michel Bertrand, auteur du « Nouveau dictionnaire des gauchers ». À l’inverse, la droite est considérée comme « le droit, la justice, la loyauté, la force » énumère Pierre-Michel Bertrand.

2. Parmi les personnalités gauchères

Le footballeur Lionel Messi, l’actrice Angelina Jolie, la chanteuse Lady Gaga, l’ancien président des États-Unis Barack Obama…

1. Les animaux aussi pourraient être gauchers

Plusieurs études affirment que certains mammifères, amphibiens et oiseaux distingueraient leur droite de leur gauche. Un chat choisirait par exemple sa patte droite plutôt que la gauche pour jouer s’il est droitier. Une étude scientifique russe réalisée en 2015 affirme même que 95 % des kangourous seraient gauchers.