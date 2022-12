60 ans de relation entre la France et les États-Unis

Reagan et Mitterand, Chirac et W. Bush…

Ce jeudi 1er décembre, Emmanuel Macron et Joe Biden ont montré leur amitié de nombreuses fois lors de la visite du président français à la Maison Blanche. Mais entre poignées de main et discussions privées, les présidents de chacune des puissances mondiales ont de nombreuses fois montré leur alliance à travers les années. Au début dans années 1960 entre Charles de Gaulle et John Kennedy, à nos jours… Voici 60 ans de relation franco-américaine. C'est qui, Emmanuel Macron, le Président de la République ?