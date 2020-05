À Silk Island, des animaux errants soignés par Four Paws

Sur l’île cambodgienne de Silk, Four Paws soigne les animaux errants

Des centaines de chats et de chiens vivent dans la rue sans aucune clinique vétérinaire, et a du mal à faire face à l’augmentation continue de leur population.

Soigner les animaux errants de l’île de Silk, au Cambodge : c’est la mission de l’association Four Paws. Ici, des centaines de chats et de chiens vivent dans la rue sans aucune clinique vétérinaire.

Depuis février, plus de 500 chiens et chats ont été stérilisés et vaccinés

Les animaux ne sont ni vaccinés, ni stérilisés, et beaucoup souffrent de maladies chroniques. Si certains sont recueillis par des habitants ou des temples bouddhistes, l’île a du mal à faire face à l’augmentation continue de leur population.

C’est pourquoi les associations Four Paws et Animal Rescue Cambodia ont décidé de fournir des soins à tous les animaux de l’île. Depuis février 2020, plus de 500 chiens et chats errants ont été stérilisés et vaccinés.

« C'est la première fois que les animaux de Silk Island reçoivent des soins vétérinaires. Chaque jour, nous ressentons la gratitude de la population que quelqu'un prenne soin de leurs animaux de compagnie », se réjouit la Dre Katherine Polak, directrice du programme des animaux errants en Asie du Sud-Est à Four Paws.

Avec l’aide des moines bouddhistes, ils cherchent des solutions à long-terme

À la clinique, les vétérinaires procèdent à des vaccinations, des stérilisations, des opérations chirurgicales et transfèrent parfois les animaux dans un état critique vers Phnom Penh, la capitale du Cambodge. En dehors de la clinique, les associations organisent des ateliers de sensibilisation dans les écoles.

Avec l’aide des moines bouddhistes de l’île, ils tentent aussi de trouver des solutions à long-terme pour les animaux. Contrairement aux provinces voisines, le commerce de viande de chien est interdit sur l’île de Silk. Four Paws espère que ses initiatives permettront de maintenir cette interdiction.