Alexandria Villaseñor, 13 ans, fait grève pour le climat devant le siège de l'ONU

À seulement 13 ans, cette jeune activiste lutte pour le climat aux États-Unis

À seulement 13 ans, Alexandria Villaseñor est l'une des instigratrices du mouvement de grève scolaire pour le climat dans son pays, les États-Unis. Aujourd'hui, elle a décidé de lancer sa propre organisation de protection de la planète : Earth Uprising. Brut l'a recontrée.

Inspirée par le mouvement "Fridays for Future" de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, l'américaine Alexandria Villaseñor, 13 ans, a décidé de rejoindre la lutte pour le climat. Depuis le mois de décembre dernier, elle fait la grève scolaire et se poste à l'extérieur des Nations unies à New-York. "Lorsque j’ai commencé ma grève pour le climat, j’étais seule dans la rue. Les passants ne me prêtaient aucune attention." a-t-elle expliqué à Brut. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux notamment, son mouvement de grève a pris beaucoup d'ampleur et d'autres jeunes l'ont rejointe. Alexandria est déterminée à inciter les leaders du monde à enfin prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique : "Nous, les jeunes, allons continuer de faire grève et de faire pression sur eux autant qu’il le faudra pour qu’ils prennent des mesures pour le climat."

Alexandria Villaseñor veut prendre les choses en mains et aller au-delà de la grève scolaire pour le climat : le jeune fille vient de lancer sa propre organisation de lutte contre le changement climatique : Earth Uprising. Earth Uprising est une organisation axée sur le l’éducation climatique, qui souhaite aborder le sujet du changement climatique dans les programmes scolaires et aussi donner aux étudiants les moyens pour prendre des actions directes. Je m’inspire beaucoup du mouvement Extinction Rebellion parce qu’ils sont prêts à tout., a expliqué Alexandria a Brut.

Les efforts de Alexandria Villaseñor pour protéger la planète sont aussi motivés par d’autres raisons, plus personnelles. La jeune fille a fait l'expérience directe de l’impact du changement climatique : avant d'arriver à New-York, elle vivait en Californie à 1 heure de Paradise, une ville ravagée par les incendies. C'est là que la jeune activiste a vraiment pris conscience du changement climatique qui détruit la planète.