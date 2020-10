Biélorussie : Andreï Vaitovich a pu filmer la révolte en cours dans son pays

Envoyé spécial : en pleine révolte en Biélorussie

En Biélorussie, la mobilisation contre Alexandre Loukachenko se poursuit après sa réélection très contestée. Andreï Vaitovitch a suivi, pour Brut, la jeunesse révoltée du pays.

Ils revendiquent la démocratie. Deux mois après la réélection contestée d’Alexandre Loukachenko, la révolte ne faiblit pas en Biélorussie. Une grande partie de la population est mobilisée contre le Président de la République, Alexandre Loukachenko. Andreï Vaitovich, journaliste franco-biélorusse de 26 ans, a suivi la jeunesse locale, en pleine révolte, pour Envoyé spécial.

Plusieurs générations, toutes pacifistes

« On veut vivre dans un pays démocratique, où on aurait des droits. Où il n’y aurait pas d’injustice. On voudrait aussi que le pays évolue parce que nous nous rendons compte que nous vivons au cœur de l’Europe et que nous avons tout le potentiel pour être un pays cool et développé », assure Nasty, étudiante.

Chaque semaine, plusieurs dizaines de manifestations pacifiques sont organisées en Biélorussie. Toutes les générations prennent part à la mobilisation. Certains ont connu l’URSS, d'autres l’après-guerre. Tous sont contre la violence et souhaitent agir de façon pacifique, par la démocratie.

Nina Baginskaïa est l’une des figures de la contestation les plus populaires, particulièrement auprès des jeunes. À 73 ans et malgré la violente répression menée par les autorités, elle continue de manifester.

Des interpellations malgré le pacifisme

À chaque manifestation, des centaines d’opposants sont interpelés par les forces de l’ordre. « J’ai été embarquée dans un bus militaire avec beaucoup de compartiments, ils appellent ça une trousse. Et, nous, on était les crayons à papier. Le chauffeur disait : “Là, je vous amène cinq crayons à papier.” Nous avons attendu très longtemps, je me suis fait interroger par les services de renseignements », témoigne une manifestante.

Depuis les débuts du mouvement, plus de 10.000 personnes ont été arrêtées, dont 7.000 dans les trois premiers jours. Des cellules de quatre places ont parfois accueilli 40 à 70 manifestants. « Les gens ne pouvaient même pas bouger. Je ne parle pas même de dormir, de s’allonger ou de s’asseoir », détaille Andreï Vaitovich.