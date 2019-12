Brésil : les femmes indigènes manifestent contre la politique de Bolsonaro

Manifestation de femmes indigènes contre la politique de Bolsonaro

Des centaines de femmes indigènes ont manifesté au Brésil ce 13 août pour défendre leurs terres et leurs droits, estimant que le président brésilien Jair Bolsonaro menace l’Amazonie.

Au Brésil, des centaines de femmes indigènes ont manifesté le 13 août à Brasilia, la capitale du pays. « Historiquement, c'est la première fois que des femmes indigènes marchent pour montrer leur résistance, leur combat et surtout leur courage » déclare Sonia Guajajara, membre de la tribu des Guajajara venue manifester.

Les femmes indigènes estiment être menacées par la politique menée par le président brésilien Jair Bolsonaro. « Nous subissons une série d'attaques violentes et systématiques, l'absence de démarcation de nos terres, la question de la santé, de l'éducation, tout ça est en danger. On se bat contre la privatisation et pour une éducation plus juste et de qualité » précise Joenia Wapichana, députée dans l'État du Roraima.

Les quelques 900 000 indigènes présents au Brésil vivent surtout en Amazonie brésilienne, une région qui a perdu 4 699 km2 de forêts depuis début 2019. Presque deux fois plus qu'en 2018. « Le Brésil est à nous, il appartient au peuple indigène. Jair Bolsonaro est venu ici pour détruire le Brésil. On ne veut pas d'une personne comme lui pour gouverner notre pays » lance Petja Kraho, membre de la tribu des Kraho, venue manifester. Avec cette manifestation, les femmes indigènes veulent défendre leurs terres, réclamer de meilleurs services de santé et alerter l’opinion internationale sur la situation des Indigènes au Brésil.