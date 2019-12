C'est quoi l'Aïd el-Kébir

C'est quoi exactement l'Aïd el-Kébir ?

Cette grande fête, célébrée par les musulmans, a commencé le 11 août. Mais c’est quoi exactement l'Aïd el-Kébir ?

L'Aïd el-Kébir est l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Après la prière, les familles se retrouvent pour se féliciter et célébrer l'Aïd el-Kébir. En arabe, « Aïd el-Kébir » signifie « grande fête ». Elle peut aussi être appelée « Aïd el-Adha », « la fête du sacrifice », ou encore « Tabaski » dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Durant l'Aïd el-Kébir, les musulmans partagent prières et repas. « C'est un jour de fête, de la paix et de l’amour » explique un musulman. L'Aïd el-Kébir dure trois jours et marque la fin du Hadj, le pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam.

L’histoire de cette fête remonte à Abraham, qui est considéré comme l’un des plus importants prophètes dans la religion musulmane. « Le jour où il avait vu dans un rêve qu'il devait sacrifier son fils Ismaël. Et le moment où il allait le sacrifier, donc Allah, il l’a honoré avec un mouton, tout en l'empêchant de sacrifier son fils » précise un pratiquant.

Célébration et partage

Les musulmans commémorent l'Aïd el-Kébir sous la forme d'un sacrifice animal, le plus souvent un mouton, qui fait office de repas. L'Aïd el-Kébir étant une fête de partage, la viande est en partie offerte aux pauvres. Le sacrifice n'est pas obligatoire mais souvent pratiqué. En France, il est interdit en dehors des abattoirs.

Cette fête se déroule pendant le dernier mois du calendrier musulman. L'Aïd el-Kébir est à distinguer de l'Aïd el-Fitr, « la petite fête », qui marque la fin du mois du ramadan.