Ce que les femmes font par sécurité quand elles rentrent tard le soir

Rentrer chez soi tard quand on est une femme, c’est ça

Des femmes des quatre coins du globe nous donnent leurs techniques pour éviter ou se défendre lors d’une agression sexuelle la nuit tombée. Un danger mondialisé.

Le harcèlement de rue, elles l'ont toute vécu. Certaines ont même été agressées. Pour éviter ces situations, voire s'en protéger si elles finissent par arriver, ces femmes du monde entier ont mis au point des techniques de défense, des codes de communication, ou des stratégies d'entraide. Car la nuit, pour certains hommes, la ville est un terrain de chasse.

Angela, États-Unis

Je fais en sorte de ne pas avoir mes AirPods ou mes écouteurs sur les oreilles, donc je suis très consciente de qui est autour de moi, s'il y a du bruit, si quelqu'un me suit. Si je suis dans un Uber, je m'assure que quelqu’un sache où je suis et où je vais. Si je suis avec un ami et que je rentre chez moi, je fais en sorte de lui envoyer des SMS tout le temps. Et quand je rentre à la maison, je lui envoie un texto pour lui dire que je suis rentrée. Comme ça, si je ne réponds pas, on va s'inquiéter.

Clémentine, France

Je pense que toutes les filles connaissent le fameux coup de la clé entre les doigts. Mettre sa clé dans sa main et faire dépasser la clé pour faire une sorte d'arme, de poing pour se défendre. Mais… je ne sais pas, si je suis vraiment agressée, est-ce que ça va vraiment m'être utile ? Par souci de sécurité, j'ai toujours un couteau suisse dans la poche… surtout la nuit.

Rocío, Espagne

J’ai un porte-clés, le fameux chat aux oreilles pointues. Je l'ai acheté parce que, comme beaucoup de femmes, j'ai été harcelée dans la rue, surtout la nuit. Il faisait très sombre et ça m'a beaucoup stressée. Dans ces cas-là, je mettais mes clés entre mes doigts, au cas où je devrais frapper quelqu'un pour me défendre. Ce n'est pas toujours aussi réaliste, parce qu'on peut se tromper et se faire du mal. Ce n'est pas aussi efficace.

Quand j'ai découvert ça, ça m'a plu pour plusieurs raisons. Premièrement, vous pouvez mettre vos doigts dans les trous rapidement, c'est donc plus efficace. Deuxièmement, c'est une défense possible, mais ce n'est pas une arme. Je l'ai utilisé une fois. Chaque fois que je me sens en insécurité dans la rue, je le prends dans la poche de mon manteau. Une fois, un homme a commencé à me courir après et je l'ai pris en pensant : « Si quelque chose arrive, je peux l’utiliser. »

Le type n'arrêtait pas de se rapprocher, jusqu'au moment où, à un moment donné, il était sur moi en train de dire des choses sexuelles, alors je l'ai repoussé et j'avais ce porte-clés dans la main. Je ne pense pas lui avoir fait très mal, mais il a dû ressentir quelque chose, parce qu'il ne s'est plus approché de moi et j'ai trouvé la force de l'éloigner de moi. Je pense que cela m'a sauvée d'une situation plus déplaisante qui aurait pu se produire. En fait, c'était au-delà du malaise, ne le minimisons pas. C'était dangereux.

Sarah, États-Unis

J'ai déjà composé le 91 sur mon téléphone, donc, en cas d'urgence, il suffit de taper le 1 supplémentaire [le 911 est le numéro d’urgence américain].

Haruka, Japon

Quand je rentre chez moi à pied le soir, s'il n'y a personne autour, j'allume la lampe de poche sur mon téléphone et j'ai le 110 [numéro de la police japonaise] en numérotation rapide. Je tourne toujours le dos au mur et pas aux autres personnes, parce qu'au Japon, il y a beaucoup de frotteurs dans le train.

Mariana, Mexique

J'ai toujours un spray au poivre avec moi parce que, quand on sort, le harcèlement de rue est inévitable. C'est triste, mais on s'y habitue au fil du temps.

Nassima, France

En général, j'envoie un message à ma mère parce que j'habite encore chez mes parents et on a une espèce de code. Si je ne lui réponds pas ce code-là, elle peut s'inquiéter en se disant que ce n'est pas moi qui ai le téléphone. C'est un truc tout bête, mais on en est là. On a besoin de se créer des codes entre nous pour se rassurer et pour être sûres que c'est bien moi derrière le téléphone.

Quand on part en soirée et qu'on se laisse les unes les autres pour rentrer chez soi, chacune chez soi, peut-être en transports, ou en voiture, on s'envoie toujours nos petits messages de « Je suis bien rentrée » ou « Tu n'es pas bien rentrée ? ». S'il y en a une qui ne répond pas, on va toutes s'inquiéter et on va la chercher.

Bhavya, Inde

Bien sûr, je vais prendre les transports en commun, mais si ce n'est pas du tout possible, alors je préfère un taxi. Et j'ai tendance à partager mon taxi. J'essaie aussi d'avoir toujours dans mon sac un spray au poivre ou un déodorant.

Larimar, États-Unis

Je fais une tête et une sorte d’attitude genre, si tu me cherches, je vais te frapper. Je prends un petit air de mec dur.

Rocío, Argentine

Quand je me retrouve seule dans la rue la nuit et qu'il y a quelqu'un dont je ne suis pas sûre et personne d'autre autour, je fais semblant d'avoir vu quelqu'un d'autre pour que la personne suspecte ne vienne pas m'agresser. Je crie le nom de quelqu'un que je connais, peu importe.