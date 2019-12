Cette forêt abrite le plus vieil arbre au monde

Dans cette forêt américaine se cache le plus vieil arbre vivant au monde

Sur ces terres se cache l'arbre le plus vieux du monde… Plus vieux que les pyramides de Gizeh.

Dans une partie sèche et montagneuse de la Californie, se trouve la Forêt des anciens pins Bristlecone. Plusieurs arbres se dressent depuis des milliers d'années. Leurs silhouettes sont marquées par les siècles : elles sont tordues et possèdent d'épaisses branches.Leur croissance lente donne un bois dense résistant aux maladies.

Quelque part parmi eux se trouve le plus vieil arbre au monde confirmé par des scientifiques. Son nom : Mathusalem. Son âge : plus de 4 800 ans. Ce serait près de 1000 ans de plus que les plus vieux pins Bristlecone qui l'entourent.

Jusqu'en 1967, le record était détenu par un pin Bristlecone du Nevada, estimé à 4 900 ans. Mais un géographe l'a coupé pour l'étudié. Pour éviter que cela n’arrive à Mathusalem, son emplacement est gardé secret.

Seule information : il se trouve quelque part au bord du chemin portant son nom.