Course à l'espace des milliardaires : les détails de leurs projets

3 milliardaires se sont lancés dans la course à l'espace. Mais où veulent-ils nous emmener ? Voici les détails de leurs projets…

3 milliardaires à la conquête de l’espace

Richard Branson,Jeff Bezos et Elon Musk sont 3 milliardaires à la conquête de l’espace mais ils n’ont pas le même but. Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic, veut démocratiser le vol spatial. Le premier vol commercial est prévu en 2022. Le billet coûte 250 000 dollars. Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin, veut d’abord aller sur la Lune pour produire de l’énergie. Il souhaite ensuite installer nos industries polluantes et des colonies dans l’espace. Elon Musk, fondateur de SpaceX, veut coloniser Mars avant de s’établir sur d’autres planètes.

Elon Musk prévoit d’établir sur Mars une colonie autosuffisante qui accueillerait jusqu’à 1 million de personnes d’ici 2050.