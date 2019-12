Des tortues marines relâchées par le centre de soins de La Rochelle

Ces 3 tortues échouées ont été recueillies par l'Aquarium La Rochelle. Après plusieurs mois de soins, elles sont enfin prêtes à retourner à la vie sauvage. Brut Nature s'est rendu à l’île de Ré avec les équipes du centre de soins pour observer leur remise à l’eau.

Ces trois tortues marines échouées et recueillies ont été soignées à l'Aquarium de La Rochelle, au centre de soins CESTM. C'est l'endroit où sont soignées les tortues marines retrouvées échouées ou qui ont été accidentellement capturées sur toute la façade Manche-Atlantique.

Les tortues marines récupérées par le CESTM ont parfois des inflammations, blessures ou infections. Elles sont prises en charge par le CESTM le temps qu’elles s’en remettent. La plupart sont des tortues juvéniles qui s’échouent sur les berges au cours de la période hivernale. Elles sont alors généralement en hypothermie, très déshydratées et très carencées. Lorsque les tortues se retrouvent dans des eaux où la température avoisine les 15 degrés, elles entrent en état de léthargie, flottent à la surface et se laissent progressivement dériver. Il est crucial de prendre en charge ces tortues marines échouées le plus rapidement possible, pour pouvoir les réchauffer rapidement et éviter leur mort.

Les tortues marines sont régulièrement pesées pour pouvoir étudier l’évolution de leur croissance entre leur arrivée et le moment où elles sont relâchées. Les tortues marines sont également équipées d’une puce électronique pour pouvoir suivre leur trajet dans la mer. « Toutes les personnes qui travaillent autour du monde sur les tortues marines sont normalement équipées d'un lecteur de puce. Et si elle est observée à nouveau, ils sauront qui est le propriétaire de la puce électronique et on aura une idée de son trajet » explique Florence Dell’Amico, reponsable du centre de soins CESTM.

Après avoir passé entre 3 et 6 mois au centre de soins, il est temps pour ces 3 tortues de rejoindre l'océan. Elles sont mises dans une caisse le temps du voyage, direction l’île de Ré, à une cinquantaine de kilomètres du CESTM.

Avant de remettre les tortues à l’eau, Florence Dell’Amico mesure la température de la mer. « Si elles se sont échouées, c'est justement parce que les températures étaient vraiment trop basses » précise la reponsable du centre de soins CESTM. Ce jour-là, la température de l’eau avoisine les 19 degrés. Une température comparable à celle des aquariums de réhabilitation dans lesquels les tortues avaient été jusqu'à présent. « On a, depuis à peu près un mois, diminué la température, de façon à ce qu'elle soit comparable à celle du milieu dans lequel elles vont se retrouver, pour pas qu'elles aient de choc thermique » explique Florence Dell’Amico.

« C'est la fin d'un long travail, de soins, de réhabilitation, plusieurs mois qui permettent aujourd'hui de pouvoir les remettre à l'eau et qu'elles puissent retourner dans leur élément dans de bonnes conditions » déclare Florence Dell’Amico. Depuis 1988, le centre de soins de La Rochelle, le CESTM, a réhabilité et libéré plus de 200 tortues marines.