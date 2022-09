En Somalie, des enfants meurent de faim à cause de la sécheresse

“Nous craignons que le pire reste à venir”

En Somalie, la population est touchée par la plus longue période de sécheresse observée dans le pays depuis plus de quarante ans. À cause de ce phénomène, de nombreuses familles sont privées d’eau et de nourriture. Selon l’UNICEF, d’ici la fin de l’année, 45 % des enfants de moins de 5 ans en Somalie vont souffrir de malnutrition aiguë. 730 d’entre eux sont décédés dans les centres d’alimentation et de nutrition du pays entre janvier et juillet. Pour Brut, depuis la capitale Mogadiccio, Ahmed Khalif, le directeur d’Action contre la faim pour la Somalie raconte ce que traverse son pays.

“Comme vous le voyez, cette crise touche les femmes et les enfants. Chaque jour, on voit de plus en plus de mères qui arrivent avec des enfants très mal nourris, très faibles, qui ont besoin d’aide nutritionnelle et de soins médicaux. Plus d’un million et demi d’enfants souffrent de malnutrition.” La situation actuelle en Somalie est très alarmante. Le pays fait face à une sécheresse sévère qui touche 90% du territoire. À cause de l’échec de la production alimentaire locale, des pertes massives en bétail, mais aussi de l'augmentation des prix de la nourriture au niveau mondial, de la guerre en Ukraine et des conflits dans la région, plus d’un million de personnes ont déjà été déplacées cette année. La sécheresse frappe aussi certaines régions des pays voisins, comme l’Ethiopie ou encore le Kenya. Sécheresse : comment en est-on arrivé là ?