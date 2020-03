Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle

Harvey Weinstein rattrapé par la justice

C’était l’un des producteurs de cinéma les plus influents d’Hollywood. Il a été condamné pour viol et agression sexuelle par un tribunal de New York.

« C’est un jour nouveau car Harvey Weinstein a finalement été tenu responsable des crimes qu'il a commis. Les femmes qui se sont courageusement avancées, en prenant un grand risque, ont permis que cela arrive. Weinstein est un prédateur sexuel en série vicieux », réagissait Cyrus Vance Jr, Procureur de New York, le 24 février 2020.

Ce jour-là, Harvey Weinstein est condamné pour l'agression sexuelle de son ancienne assistante de production Mimi Haleyi et pour le viol de la jeune actrice Jessica Mann. En tout, ce sont plus de 80 femmes, célèbres ou anonymes, qui accusent le producteur de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. Retour sur la chute de l’empire Weinstein.

Accusé de viol dès les années 1970

Né dans le Queens en 1952, Harvey Weinstein a commencé sa carrière à Buffalo dans les années 1970 en tant que promoteur de concerts. Son bagout le rend rapidement incontournable, et il amène des artistes comme Frank Sinatra dans cette ville à la frontière canadienne.

Dans un documentaire, une femme raconte avoir été violée par Harvey Weinstein en 1978 dans une chambre d’hôtel de New York, alors qu’il lui faisait miroiter un poste dans sa future société de production. En 1979, il crée avec son frère Robert la société Miramax. Ils découvrent notamment Steven Soderbergh et Quentin Tarantino et deviennent les producteurs stars du nouveau cinéma indépendant américain. Sexe, mensonges et vidéo, Pulp Fiction, Le Patient Anglais, Shakespeare in love, c’est eux.

L’un des hommes les plus puissants de l’industrie du cinéma

Harvey Weinstein devient alors l’un des hommes les plus puissants de l’industrie du cinéma, allant jusqu’à décrocher plus de 300 nominations aux Oscars. Il n’hésite pas non plus à mettre à profit sa fortune pour financer les campagnes des candidats démocrates Barack Obama et Hillary Clinton.

Mais dans l’ombre, c’est un autre scénario qui se joue. « J’ai été violée en 1997. Il m’a fallu plus de 20 ans pour assimiler ce qui m’était arrivé. Pour trouver le courage et la force d’en parler en public. Quelle chance avais-je alors en tant qu’Italienne de 20 ans d’obtenir justice ? Pas seulement d’être crue par l’opinion publique mais aussi par la justice en face d’un des hommes les plus puissants d’Hollywood ? », déclare Asia Argento en 2017.

« Il m'a agressée sexuellement, oralement, alors que j'avais mes règles »

Suit le témoignage de Mimi Haleyi : « Il était extrêmement insistant et j'étais dépassée par sa force. Il m'a agressée sexuellement, oralement, alors que j'avais mes règles. Il a même retiré mon tampon. J'étais mortifiée. Je n'y croyais pas et j'étais dégoûtée. Je n'aurais jamais voulu que qui que ce soit me fasse ça, même une personne avec qui j'aurais entretenu une relation de nature romantique. » Puis celui de l’actrice Lauren Young, via son avocate : « Elle a déclaré que monsieur Weinstein avait mis sa main sur sa poitrine et qu’il avait essayé de toucher son entre-jambe, qu’il s’était masturbé et qu’il avait éjaculé dans une serviette qu’il avait ensuite jetée au sol. » Depuis le début des années 2000, plusieurs journalistes enquêtent sur le producteur mais sont contraints de renoncer devant l’absence de témoignages et sous la pression de l’entourage d’Harvey Weinstein. Ce n’est qu’en octobre 2017 que plusieurs victimes acceptent de parler, dans deux enquêtes publiées par le New York Times et le New Yorker.

Plus de 80 femmes l’accusent de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou de viol

En tout, ce sont plus de 80 femmes, célèbres ou anonymes, qui accusent le producteur de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. Salma Hayek, Uma Thurman, Ashley Judd, Rosanna Arquette, Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow prennent notamment la parole.

Parmi les témoignages centraux, celui de Rose McGowan, qui affirme avoir été violée par Harvey Weinstein et avoir reçu 100.000 dollars contre son silence. Après la publication des enquêtes, Harvey Weinstein « s’excuse sincèrement » de son comportement avec ses collègues via un communiqué, tout en niant les accusations de « sexe non-consenti », avant de se retirer dans un centre de désintoxication. Le 25 mai 2018, il se présente à la justice et est mis en examen pour un viol et une agression sexuelle. Son avocat de l’époque Benjamin Brafman le défend tant bien que mal : « M. Weinstein n'a pas inventé la promotion canapé à Hollywood et dans la mesure où il y a un mauvais comportement dans cette industrie, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le mauvais comportement n'est pas jugé dans cette affaire. C'est seulement si vous avez commis intentionnellement un acte criminel, et M. Weinstein le nie vigoureusement. »

Dans l’attente d’un procès pour deux agressions sexuelles

Le 24 février 2020, Harvey Weinstein est condamné pour l'agression sexuelle de l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi, en 2006, et le viol de la jeune actrice Jessica Mann, en 2013. Les jurés ont cependant déclaré le producteur non-coupable du viol de l’actrice Annabella Sciorra, qui aurait pu déclencher la circonstance aggravante de comportement sexuel « prédateur ». Les avocats d’Harvey Weinstein ont déclaré vouloir faire appel du verdict. Après une opération du cœur, l’ancien producteur a été conduit à l’infirmerie de la prison de Rikers Island le 5 mars 2020. Harvey Weinstein est désormais dans l’attente d’un procès pour deux agressions sexuelles à Los Angeles.