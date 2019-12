Inde : une décharge bientôt plus haute que le Taj Mahal

Une décharge bientôt plus haute que le Taj Mahal, c'est ce qui se passe en Inde.

Situé à Delhi, en Inde, cet immense amas de déchets s'étend sur une surface équivalente à plus de 40 terrains de football et s'élève de près de 10 mètre par an. D'ici 2020, il devrait devrait dépasser les 73 m du mythique palais indien.

La décharge de Ghazipur a été ouverte en 1984 et a atteint sa capacité maximale en 2002. Pourtant, les camions venant de la ville continueraient d'y déverser plus de 2000 tonnes d'ordures chaque jour.

Aujourd'hui, cette décharge fumante, où errent chiens, vaches et rats, pose un vrai problème en terme de pollution. Le lixivat, un liquide toxique noir, se déverse dans un canal local.

Les déchets en décomposition émettent du méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que que le CO2. En plus de contribuer à la pollution atmosphérique, des poches de gaz s'enflamment régulièrement dans la décharge, provoquant des incendies qui mettent parfois plusieurs jours à s'éteindre.

Face à des risques pour leur sécurité et leur santé, de nombreux habitants quittent aujourd'hui le district. Une étude récente a indiqué que la décharge constituait un risque pour la santé des personnes vivant à moins de 5 km.

Les villes indiennes génèrent 62 millions de tonnes de déchets par an. D'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre 165 millions de tonnes.