Ksar Tafilelt, une ville écocitoyenne aux portes du Sahara

"On n'a rien inventé, on ne fait que perpétuer la vision de nos ancêtres : respecter la nature et lui donner son droit." Aux portes du Sahara, la ville de Ksar Tafilelt est un modèle d’écocitoyenneté. (via Brut nature FR)