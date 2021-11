L'engagement de Nespresso

La forêt tropicale amazonienne a déjà perdu entre 15 et 17% de sa surface. Pour Conservation International et avec l'aide de Nespresso, Erwin mène avec les communautés locales un programme pour protéger 10 millions d'arbres à Vereda Madroño, une région colombienne qui abrite des écosystèmes et une biodiversité fragiles. Il raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque