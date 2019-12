La Piste des Anges : une ascension périlleuse

L’Angel Landing, un sommet magnifique mais escarpé

La « Piste des Anges » mène à l’un des sommets les plus célèbres du parc national de Zion dans l’Utah, aux États-Unis. Un chemin escarpé, mais qui mène à une vue exceptionnelle sur le canyon.

La « Piste des Anges », ou « Angel Landing » en anglais, est un chemin escarpé qui mène à un sommet spectaculaire. Situé aux Etats-Unis, dans l'Utah, ce sommet est l'un des plus célèbres du parc national de Zion. Du haut de ses 1765 mètres, il offre une vue exceptionnelle sur le canyon. Mais y monter peut devenir un vrai défi : il faut parcourir 453 mètres de dénivelé, en suivant un sentier parfois escarpé et vertigineux. Sur le chemin, on suit une jolie rivière, on traverse un canyon étroit, on enchaîne des virages serrés…

Une fois au point appelé « Scout Lookou », à 300 mètres du sol, la vue est déjà impressionnante. Plusieurs marcheurs font demi-tour à cet endroit, car le dernier kilomètre est le plus dangereux. Pour franchir le chemin très étroit qui longe le vide, des chaînes permettent de s'accrocher aux parois. Après environ 4 kilomètres de marche, on arrive enfin au sommet du rocher. Le panorama à 360° permet d'admirer une grande partie de la vallée. Pour parcourir l'Angels Landing trail en entier, il faut compter environ 4 heures de marche.