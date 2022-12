Le champion sur GeoGuessr qui n’est jamais allé à l’étranger

“Ça m’arrivait de jouer 8 heures par jour le week-end”

L'Américain Trevor Rainbolt est capable de localiser n'importe quelle photo sur Google Maps en quelques secondes… Trevor fait partie des meilleurs joueurs professionnels au monde de Geoguessr, un jeu vidéo géographique créé en 2013. Le but, localiser le plus précisément possible les endroits grâce aux photos prises par la société Google. "Une fois que tu as vu presque tous les pays sur Google Street View, tu te dis souvent: 'Ça, je l'ai déjà vu.' C'est un 6e sens que tu développes, une intuition, et à ce moment-là, tu te mets dans un état d'esprit où tu peux deviner très, très rapidement", explique Trevor.

“Ça m’a naturellement fait découvrir une beauté que je ne connaissais pas”

"Je n'ai jamais aimé la géographie parce que je ne savais pas comment l'aborder. Mais quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à voir le monde de mes propres yeux et ça m'a naturellement fait découvrir une beauté que je ne connaissais pas. J'ai commencé à jouer pour passer le temps quand j'étais au lycée. J'étais nul, à l'époque. Puis, il y a eu le Covid et c'est devenu une tendance sur YouTube. Ça m'arrivait de jouer 8 heures par jour le week-end. Je bossais encore à temps plein à l'époque, alors dès que je sortais du boulot, je jouais 5 heures d'affilée, tous les soirs", précise le joueur.

Récemment, Trevor a commencé à utiliser ses compétences pour aider les gens à retrouver où ont été prises leurs photos de famille. "Beaucoup de gens ont des photos oubliées. Par oubliées, je veux dire qu'ils ont des souvenirs associés à ces photos, mais qu'ils ne se souviennent plus où elles ont été prises. Alors ils me contactent et je les aide à les localiser, grâce à des techniques que j'ai apprises sur Geoguessr au fil des années. J'ai dû le faire 10 ou 20 fois, maintenant."

“Quand on a autant observé le monde, ça paraît normal d’aller le voir”

“Quand on arrive à retrouver l’emplacement de la photo, c’est le meilleur sentiment qui soit. Je voyais ça seulement comme un jeu, pendant plus d’un an. Je me disais: ‘c’est juste un jeu rigolo’. Mais quand ça a une influence dans la vraie vie, là, on se dit: ‘Ça a vraiment du sens, en fait’”, ajoute Trevor.

Avant novembre 2022, ce natif de l'Arkansas n'avait jamais quitté les États-Unis. "J'ai vendu tout ce que j'avais et maintenant, je vis en Allemagne. Et le mois prochain, ce sera ailleurs. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire ça. C'est assez ironique, parce que je n'étais jamais sorti des États-Unis avant ça. Quand on a autant observé le monde, quand on a appris autant de choses, qu'on a dédié autant de temps de sa vie à apprendre des choses sur le monde, ça paraît normal d'aller le voir."