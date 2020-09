Le douc à pattes rousses : un singe très coloré

Le douc à pattes rousses, ou « singe costumé »

C’est l’un des primates les plus colorés de la planète. Son apparence est unique : des « jambières » rousses, un visage orangé, une longue queue blanche et un pelage gris-blanc.

On l'appelle le « singe costumé » car c’est l’un des primates les plus colorés de la planète : voici le douc à pattes rousses.

Menacés par la destruction de leur habitat et la chasse

Ce singe de la sous-famille des colobinés est originaire d’Asie. On le trouve au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Il est aussi surnommé la « reine des primates ». Son apparence est unique : des « jambières » rousses sur les pattes inférieures, un visage orangé entouré par de longs poils blancs, une longue queue blanche et un pelage gris-blanc sur le reste du corps.

Cette espèce très sociable vit en groupe d’une dizaine d’individus en moyenne. Ils possèdent de nombreux moyens de communication grâce à leurs expressions faciales, leurs vocalisations et leur toucher. Les doucs à pattes rousses vivent dans les canopées des forêts tropicales humides et ne descendent que très rarement au sol. Là-haut, ils se nourrissent de feuilles, de fruits et de fleurs.

Mais ils sont aujourd’hui menacés par la destruction de leur habitat liée à la déforestation intensive des forêts d’Asie du Sud-Est. Ils sont par ailleurs chassés pour leur chair, pour être vendu comme animaux de compagnie pour être utilisés dans certaines médecines traditionnelles. Aujourd’hui, l’espèce est classée en danger critique d'extinction.