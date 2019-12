Le gaur est l'un des plus gros animaux terrestres

C'est le plus gros bovidé sauvage et l'un des plus gros animaux terrestres.

Vivant en Inde et dans d'autres pays du sud de l'Asie, il est massif à tous points de vue : il pèse en moyenne entre 700 et 1000 kg. Certains mâles atteignent les 1500 kg, l'équivalent du poids d'une grosse voiture. Il mesure jusqu'à 3,3 m de long et jusqu'à 2,2 m au garrot, c'est plus grand qu'un humain, qu'une vache. Même ses cornes sont impressionnantes : courbées vers le haut, elles peuvent faire 80 cm de long.

Pendant la période de reproduction, les mâles lancent un cri tellement puissant qu'on peut l'entendre à 1,6 km. Les combats entre mâles sont rares car la taille suffit à définir quels individus dominent. En Inde, du fait de leur carrure, une partie de ces animaux ont été domestiqués depuis plusieurs siècles. Ils sont utilisés comme animaux de trait et pour leur viande. Mais la forme domestiquée, appelée "gayal" est plus petite que la variété sauvage. A l'état sauvage, lorsqu'il atteint l'âge adulte, très peu d'animaux sont capables de le tuer. Le tigre est donc l'un de ses rares prédateurs. Malgré sa taille imposante, il est classé vulnérable par l'UICN, à cause de la chasse et de la destruction de ses zones de vie. Depuis plusieurs années, plusieurs réserves ont été créées pour le protéger. C'est le gaur, l'un des animaux terrestres les plus imposants au monde.