Le message de l'actrice néozélandaise Anna Paquin après les attentats de Christchurch

L'actrice Anna Paquin a grandi en Nouvelle-Zélande.

Après les attentats qui ont fait 50 morts dans 2 mosquées de son pays elle soutient l'interdiction des armes de guerre, annoncée par la Première ministre.

Je ne peux pas croire que ce genre de chose puisse arriver dans mon magnifique et pacifique pays. Mais je suis aussi incroyablement fière de la façon dont notre Première ministre a géré la situation. Et vous savez, j'ai peut-être perdu quelques centaines de milliers de followers sur Twitter, mais vous savez, je crois simplement que si vous… Des citoyens normaux n'ont pas besoin d'armes de guerre, je ne crois pas que cela soit nécessaire. Et cela va peut-être me rendre impopulaire auprès de certaines personnes mais c'est ce que je crois. Je trouve qu'elle a agi incroyablement rapidement et respectueusement et ça m'a rendue très fière d'être une "kiwi".