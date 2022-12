Le président péruvien a voulu dissoudre l’Assemblée, qui tentait de le faire tomber pour corruption, et a fini en prison.

Le président péruvien a voulu dissoudre l’Assemblée, qui tentait de le faire tomber pour corruption, et a fini en prison. Pedro Castillo qui était président du Pérou depuis 16 mois, était visé par plusieurs enquêtes pour corruption et trafic d’influence. Et par une troisième procédure de destitution.