Le rôle des pères chez les primates

La paternité chez les primates

Chez les primates, la paternité diffère de nombreuses espèces. Les pères de ces espèces font notamment preuve d’une grande affection envers les petits.

Tendresse, affection et amusement. Ces mots résument la paternité chez certains primates. Brut vous fait découvir trois espèces chez qui la paternité se distingue des autres animaux. Ce sont les gorilles des montagnes, les tamarins-lions à tête dorée et les macaques de barbarie.

Trois espèces de papa

Du côté des gorilles de montagnes, en Afrique centrale, les femelles ne sont pas les seules à se charger des petits. Les mâles procurent de l’affection à leur progéniture, et les femelles apprécient ! Plus les pères sont affectueux et plus ils sont convoités. De surcroît, leur descendance est cinq fois plus importante que celle des autres gorilles des montagnes.

Chez les tamarins-lions à tête dorée, les pères ont aussi un rôle important. Ils vivent au cœur de la forêt brésilienne. Lorsque les mères sont fatiguées par la gestation et la mise bas, les mâles prennent en charge l’éducation des petits : ils s’occupent de les nourrir, de les transporter sur leur dos et de les protéger face aux dangers imminents.

Pour les macaques de barbarie, c’est un peu différent. Ces primates, parmi les plus isolés au monde, vivent dans les montagnes d’Afrique du Nord. À la saison hivernale, les pères endossent un rôle primordial. Lorsque la température chute brutalement, la survie des plus jeunes est menacée. Les vieux mâles ont alors la responsabilité de veiller sur les petits du groupe. Ils se blottissent contre eux pour les réchauffer.