Les conditions d'élevage des Nouveaux Animaux de Compagnie

Plus de 5 700 lapins, hamsters et autres animaux de compagnie laissés à l'abandon dans un élevage français

Entassés dans des cages, certains étaient mutilés, d'autres morts. C'est ce qu'a découvert 30 Millions d'Amis dans un élevage français. Une opération d'urgence a été lancée par la Fondation pour tenter de les sauver.

La Fondation 30 Millions d'Amis a découvert plus de 5 700 NAC, Nouveaux Animaux de Compagnie, laissés à l'abandon dans des cages. « Je suis resté bouche bée, je suis dans la protection animale depuis presque 10 ans. Je ne pensais pas qu'en animalerie c'était comme ça que ça se faisait, en élevage aussi intensif » raconte Christophe Fayard, du refuge SPA Haute-Loire.

Cet élevage du sud de la France comptait près de 900 cages de petits rongeurs, contenant 650 cochons d'Inde et 450 lapins. Le propriétaire a dû cesser son activité pour des raisons sans lien avec son travail. Résultat : des milliers d'animaux se sont retrouvés abandonnés sur les lieux. Fin décembre 2018, la Fondation 30 Millions d'Amis a lancé une opération d'urgence pour tenter de les sauver.

« Même les poules pondeuses sont mieux loties » : des conditions d’élevage controversées

Dans les allées de cet élevage, les bénévoles de la Fondation 30 Millions d'Amis découvrent des petites cages où sont regroupés de nombreux animaux. Certains apparaissent mutilés et d'autres sont morts. « Même les poules pondeuses sont mieux loties. Là, on est uniquement sur du sol grillagé, l'animal ne peut pas se coucher tranquillement, ses pattes passent toujours à travers. C'est uniquement pour que les excréments et les urines passent à travers » explique Arnauld Lhomme, enquêteur à la Fondation 30 Millions d’Amis.

Ce type de production intensive s'appuie sur la forte popularité de ce type d'animaux. Mais ces conditions d'élevage sont controversées. « C'est des conditions d'élevage dites “normales” pour ce type de structure. Du coup, c'est important que les gens prennent conscience que lorsqu'elles vont acheter un rat ou une gerbille dans une animalerie, voilà d'où vient l'animal » alerte Anne-Claire Chauvancy de la Fondation assistance aux animaux.

Pour recueillir les animaux, la Fondation 30 Millions d’Amis a lancé un appel auprès de nombreuses associations. Les animaux ont pu éviter l'euthanasie en étant placés dans des familles d'accueil et des refuges. « Il faut adopter et ne pas acheter. Là, c'est la face cachée des animaleries. Il y a tellement d'animaux qui sont dans les refuges que vous pourrez rendre heureux. Au lieu de faire du commerce sur la vie des animaux » conclut Arnauld Lhomme, enquêteur pour la Fondation 30 Millions d’Amis.