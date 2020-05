Les gorges du Verdon, paysage emblématique et contrasté

Les gorges du Verdon, paysage emblématique de la région PACA

Le plus haut canyon d’Europe, plus de 1.500 voies d’escalade et une vie sauvage unique… Ce sont les gorges du Verdon.

Une rivière couleur émeraude encastrée entre de vertigineuses falaises blanches… C’est l’une des vues des gorges du Verdon, un paysage français emblématique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Des falaises de 700 mètres de hauteur

Ici, le canyon a été creusé au fil des siècles par le fleuve du Verdon. Avec ses falaises atteignant les 700 mètres de hauteur, il est considéré comme le plus haut d’Europe. Le contraste entre les roches de calcaire et la couleur verte du fleuve, due aux algues, renforce la magie de ce lieu spectaculaire.

On y trouve une vie sauvage unique avec de nombreuses espèces endémiques. Ici, l’animal emblématique est le vautour fauve, qui surplombe les falaises à la recherche de proies.

Près d’un million de visiteurs par an

Il existe de nombreux moyens de découvrir les gorges du Verdon : emprunter la Corniche Sublime, une route qui surplombe le « Grand Canyon », marcher sur un des sentiers de randonnée en profitant des nombreux belvédères, ou descendre sur l’eau à bord d’un canoë-kayak.

Sur la roche calcaire, plus de 1.500 voies d’escalade en font un site très apprécié par les grimpeurs. En accueillant près d’un million de visiteurs par an, les gorges du Verdon sont un haut-lieu touristique. Depuis 1997, elles appartiennent au Parc naturel régional du Verdon qui vise à préserver la valeur écologique de ce paysage unique.