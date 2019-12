Les Huka Falls, une cascade super puissante en Nouvelle-Zélande

Ne vous fiez pas à sa taille, mais à son débit. Chaque seconde, cette cascade déverse en moyenne 220 000 litres d'eau, soit l'équivalent de 5 piscines olympiques par minute. Cela fait d'elle l'une des cascades les plus puissantes de Nouvelle-Zélande. de NouvelleZélande. Elle prend forme au sein du Waikato, le plus long fleuve du pays. Ici, il ne fait que 15 mètres de large contre une centaine de mètres habituellement. Cette configuration engendre une force qui empêche la migration des poissons indigènes, mais présente une eau turquoise, chargée en oxygène. du courant a entraîné l'erosion du sol, progressivement une série de dénivellations. Cette merveille géologique est désormais exploitée par plusieurs centrales hydroélectriques, le fleuve produisant Le débit, contrôlé par un barrage en amont, varie selon les besoins énergétiques du pays. Aujourd'hui, les Huka Falls sont le site naturel le plus visité de tout le pays.