Les meilleurs au monde, comme tout le monde

Covid-19 : ces chefs d’État pensent tous avoir le meilleur système de santé…

Trump, Trudeau, Morrison, Sánchez… tous ont quelque chose à vanter.

Dans la lutte contre le Covid-19, nombreux sont les chefs d’État qui essaient de donner des leçons… Brut a sélectionné les meilleures punchlines.

« Nous avons en France les meilleurs virologues »

« Il n’existe pas de nation mieux préparée ou plus résiliente que les États-Unis. Nous avons la meilleure économie, le système de santé le plus avancé, et les docteurs, les scientifiques et les chercheurs les plus talentueux du monde » a affirmé sans détour Donald Trump.

« Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous le faisons depuis le premier jour », a renchéri Emmanuel Macron.

« Nous reconnaissons que ce défie évolue, et qu’il s’agit d’un défi global, et que la science canadienne, la recherche canadienne, sont parmi les meilleures au monde. Le Canada est un des pays les mieux préparés au monde pour faire face à cette situation », a lancé de son côté Justin Trudeau.

« On a un système de santé robuste, avec d’extraordinaires professionnels »

« En regardant vers l’avenir, et en utilisant les plus grands esprits que nous pouvons déployer dans ce domaine, et il s’agit des meilleurs du monde, pour nous assurer de faire le maximum afin d’assurer la sécurité des Australiens et nous assurer que nous pourrons nous en sortir pendant cette période », avait tenté de rassurer un mois plus tôt Scott Morrison, Premier ministre d’Australie.

Même son de cloche chez Pedro Sánchez, président d’Espagne : « On a un système de santé robuste, avec d’excellents, d’extraordinaires professionnels, et, en suivant les mesures que nous signalent les experts, je suis convaincu que nous dépasserons ce problème de santé publique. »