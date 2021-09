Menacé de mort, un chef autochtone d'Amazonie témoigne

"On n'est pas en train de lutter seulement pour nos familles. On se bat aussi pour vous. On a besoin de votre soutien." Il est menacé de mort pour son combat pour l'Amazonie. Brut a rencontré le cacique Ninawa Huni Kui, représentant de l'Alliance des Gardiens de Mère Nature.