Mexique : cet éleveur tente de sauver l'axolotl de l'extinction

Animal vénéré par les Aztèques, il résiste au cancer et peut se régénérer. Pourtant, l’axolotl mexicain risque aujourd'hui l'extinction. Voilà comment cet éleveur tente de sauver l'espèce.

"Pour moi, l’élevage d'axolotls permet de rendre quelque chose à la nature" déclare Jonathan Miranda, éleveur d’axolotls. Le légendaire axolotl est en voie d’extinction à cause de la pollution. Le rejet des ordures constitue l’un des principaux risques, car tous les déchets jetés dans la rue finissent dans les canaux, autrement dit l’habitat de l’axolotl.

Jonathan Miranda tente de sauver cette espèce, en élevant l’animal en captivité. Jonathan Miranda a commencé l'élevage d'axolotls il y a près de 3 ans. L’objectif était de réussir à faire grandir l’un de ces spécimens. Il veut désormais "rééduquer la population de Xochimilco". C’est-à-dire les aider et leur expliquer "pourquoi l’espèce est si précieuse, pourquoi son habitat est si précieux, pourquoi il est important de prendre soin de la planète."

Actuellement, l’élevage de Miranda compte 500 axolotls. "Certaines personnes pensent qu’une maison n’est pas un endroit pour un axolotl, mais c’est parce que des gens préservent et s’occupent des axolotls chez eux qu’ils existent encore aujourd’hui" lance Jonathan Miranda.

On estime que l’axolotl disparaîtrait définitivement de son habitat naturel en 2020. Jonathan Miranda veille à reconstituer à ses axolotls des étangs où leur niveau de stress est minimal. Ils ont ainsi plus de chances de se reproduire. Peu de centres et de réserves écologiques de la ville autorisent à remettre en liberté les animaux de cette espèce, en raison des nombreux prédateurs et de la mauvaise qualité de l’eau. "Si nous remettons en liberté un axolotl dans le canal, il mourra à coup sûr" précise Jonathan Miranda.

Les axolotls sont une espèce de salamandre préhistorique originaire de Xochimilco, au Mexique. Chez les Aztèques, son nom signifie « monstre d’eau ».

"On raconte que l’axolotl était un dieu qui devait être sacrifié par ses frères, pour donner vie à un nouveau cycle. Il a refusé d’être sacrifié, il s’est enfui et s’est caché dans les champs de maïs. C’est de là qu’il aurait hérité de ses branchies en forme de crête. Il aurait ensuite décidé de se jeter dans le canal. C’est l’histoire que nous connaissons ici, à Xochimilco, et celle qui nous est enseignée depuis notre enfance" raconte Jonathan Miranda, éleveur d'axolotls.