Neowise, une comète visible à l’oeil nu

Elle a atteint le point de son orbite le plus proche de la Terre. Il sera encore possible d’observer la comète Neowise jusqu’à la moitié du mois d’août.

Neowise est la comète la plus brillante jamais observée depuis 20 ans. Depuis le 3 juillet 2020, elle est visible dans les ciels nocturnes de l’hémisphère Nord.

Regarder au dessus de l’horizon nord-ouest à proximité de la Grande Ourse

Le 23 juillet 2020, la comète a atteint le point de son orbite le plus proche de la Terre. Elle était alors à 103 millions de kilomètres de distance, soit 267 fois la distance entre la Terre et la Lune. Cet astre est composé d’un noyau cométaire fait de glace, de roche et de poussière. En se rapprochant du Soleil, ce noyau s’entoure d’une chevelure de gaz et se prolonge de deux queues : l’une jaune et faite de poussière, l’autre bleutée et composée de gaz.

Il sera encore possible d’observer la comète Neowise jusqu’à la moitié du mois d’août. Pour l’apercevoir, il est recommandé de se rendre sur un site avec un horizon dégagé et peu de pollution lumineuse durant les heures qui suivent le coucher du soleil et de regarder au dessus de l’horizon nord-ouest à proximité de la Grande Ourse.

Si cette comète peut être observée à l’oeil nu, des jumelles ou un télescope permettent de l’apercevoir plus facilement et de distinguer ses queues. En poursuivant son orbite, la comète va monter dans le ciel et perdre de son éclat au fur et à mesure qu’elle s’éloigne du Soleil. Ce spectacle astronomique ne se reproduira pas avant que la la comète Neowise réapparaisse sous le ciel terrestre, soit dans environ 6.800 ans.