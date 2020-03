New York : les trajets en vélo augmentent

À New York, on prend le vélo contre le Covid-19

Le nombre de vélos empruntant les ponts connectant Brooklyn et le Queens à Manhattan a augmenté de 50 % par rapport à mars 2019.

Une conséquence inattendue de l'épidémie de Covid-19 à New York : le vélo connaît un regain de popularité. Face aux milliers de cas confirmés aux États-Unis, le maire Bill de Blasio a listé une série de gestes à adopter pour éviter la propagation de l’épidémie. Parmi eux : aller au travail en vélo plutôt qu’en transports en commun ou en voiture.

Certains New Yorkais dénoncent le manque d'aménagements pour les cyclistes

Le nombre de vélos empruntant les ponts connectant Brooklyn et le Queens à Manhattan a ainsi augmenté de 50 % par rapport à mars 2019. Et cette tendance ne semble pas seulement concerner les personnes possédant déjà un vélo. Citi Bike, le principal fournisseur de vélos en libre-service de la ville, a en effet déclaré que par rapport à la même période l'année dernière, les trajets utilisant ses vélos avait augmenté de 67 %.

Si ces chiffres s'expliquent aussi par les températures douces de mars 2020 et un nombre croissant de vélos en libre-service, l'épidémie de Covid-19 semble avoir été un déclic important. Le lendemain de la conférence de presse de Bill de Blasio, 7.178 cyclistes ont en effet emprunté le pont de Williamsburg, contre 5.192 une semaine avant.

Toutefois, certains New Yorkais ont profité de la situation pour pointer du doigt le manque de sécurité et d'aménagements pour les cyclistes de la ville. Le service des transports de New York a déclaré qu'il considérait donner exclusivement accès aux vélos à des routes normalement réservées aux voitures. Pour faciliter ce nouveau trafic, la ville travaille aussi avec des associations de cyclistes pour organiser des trajets collectifs.