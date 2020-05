Nouvelle-Calédonie : plongée dans les derniers récifs vierges de la planète

À la découverte de la mer de Corail avec le photojournaliste Alexis Rosenfeld

Cette zone située au nord de la Nouvelle-Calédonie abrite plus d’un tiers des derniers récifs vierges de la planète.

« Dès qu'on plonge dans l'eau, il y a une multitude de requins qui viennent, parce qu'ils ne connaissent pas l’humain. Ils viennent me découvrir, nous découvrir. Et après, on descend le long du tombant. On est souvent emporté par un fort courant, et c'est un balai de carangues qui dansent autour des gorgones et des crinoïdes posées et fixées sur une zone corallienne. »

Le photojournaliste Alexis Rosenfeld a eu la chance de plonger mer de Corail. Ce parc naturel à plus de 300 km au nord de la Nouvelle-Calédonie abrite plus d’un tiers des derniers récifs vierges de la planète. C’est aussi la cinquième plus grande aire marine protégée au monde, et certains secteurs sont classés « réserves intégrales ».

La cinquième plus grande aire marine protégée au monde

« Personne, sauf autorisation spéciale, n’a le droit d’accéder, de plonger ou de pêcher, précise Alexis Rosenfeld. C'est un privilège extraordinaire. Grâce à mon métier de photographe et de journaliste, j’accède à cette zone extrêmement protégée et interdite par endroits. »

Il poursuit : « C’est vrai que d’avoir 40-50 requins qui nous tournent autour sans agressivité, quand on a des bancs avec des milliers de carangues autour de nous, c’est extraordinaire. Quand j’ai un thon à dents de chien de 1,50 m qui vient voir qui je suis, c’est quand même que ça ne va pas si mal ! »

Un récif corallien, c’est tout un écosystème

Contrairement aux idées reçues, un récif corallien, ce n’est pas que des coraux. C'est en réalité l’ensemble d’un écosystème dynamique. « Qu’est-ce qu’on doit faire mieux pour protéger l’environnement en général et ces récifs en particuliers ? se demande Alexis Rosenfeld. C’est d’abord une part de décision politique, comme l’a fait la Nouvelle-Calédonie. Elle a créé ces réserves intégrales. »

Autre élément indispensable à la protection de ces récifs : l’éducation des enfants. « C’est à eux que l’on va laisser cette Terre et cet océan en héritage. Je pense qu’il y a un devoir, une obligation de leur dire : « On vous donne ça, on essaie de vous transmettre ça, n’en faites pas la merde que nous avons faite. » »