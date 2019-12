Pollution : Greenpeace dénonce l'impact de l'industrie automobile

tonnes de CO2 c'est ce que devraient émettre au cours les voitures vendues dans le monde en 2018. Les émissions de CO2 de l'ensemble de l'industrie automobile l'année dernière Benjamin Stephan dépassent les émissions annuelles de l'Union européenne. Cela montre clairement que cette industrie doit changer, sans quoi nous serons incapables de lutter contre le changement climatique. s'est penché sur l'impact climatique des 12 principaux constructeurs automobiles de la planète. Pour les voitures vendues en 2018, les gaz à effet de serre émis lors de leur fabrication, de leur utilisation et de leur traitement une fois hors d'usage. Résultat: Volkswagen, leader mondial du secteur, affiche la pire empreinte carbone avec 582 millions de tonnes de CO2. Juste derrière, on trouve Renault-Nissan et Toyota. VERKE Rien qu'en 2018, Volkswagen, BMW et Daimler OHNE OHNE K ont eu une empreinte carbone qui dépassait les émissions de CO2 annuelles de l'Allemagne. véhicules contribuent à l'impact climatique Ces nouveaux du secteur des transports, qui représentait 14 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui représentait 14% en 2010. particuliers des marques Les émissions des véhicules de notre groupe représentent à elles seules 1% de ce chiffre. Herbert Diess PDG de Volkswagen Et nous allons réduire ce chiffre pas à pas. Parce que chaque tonne de dioxyde de carbone rend la Terre plus chaude. Plusieurs fabricants mettent en avant des voitures plus économes en carburant et le développement des modèles hybrides ou électriques. 200 000 kilomètres, Sur un cycle de vie de un véhicule électrique ne produira qu'environ la moitié du CO2 émis par un véhicule diesel ou à essence. Le véhicule doit être chargé d'électricité verte pour atteindre ce chiffre. C'est pourquoi nous devons cesser le plus rapidement possible de produire de l'énergie à partir du charbon. C'est la seule façon pour que la mobilité électrique ait un sens. Mais selon Greenpeace, les mesures actuelles ne sont pas suffisantes. L'une des cibles de l'ONG: les SUV, des grosses voitures pouvant ressembler à des 4x4. Alors qu'elles émettent modèles plus petits, leurs ventes ont été multipliées par 4 en Europe entre 2008 et 2018. Les constructeurs automobiles devraient planifier de toute urgence la fin des véhicules carburant au pétrole: Le Monde carburant au pétrole : pour limiter la hausse globale des températures à 1,5 °C, les dernières voitures essence, diesel ou hybride devront être vendues en Europe d'ici à 2028." .nature Montage Lucille Hemmen Journaliste Lucas Wicky