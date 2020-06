Poser un genou à terre : l'histoire d'un geste politique

Le genou à terre, une résistance à l’oppression raciste

À travers les États-Unis, des manifestants mettent un genou à terre durant des rassemblements suite à la mort de George Floyd… Mais que veut dire ce geste ?

Aux États-Unis, poser un genou à terre est devenu un geste politique, initié par le joueur de football américain Colin Kaepernick en 2016. Le 26 août 2016, le quaterback des 49ers de San Francisco décide de rester assis sur le banc de touche durant l’hymne.

Colin Kaepernick proteste contre le meurtre d’hommes noirs par des policiers blancs

Le 1er septembre 2016, lorsque retentit l’hymne national américain, Colin Kaepernick s’agenouille au lieu de rester debout, une main sur le cœur, les yeux levés vers le drapeau. « Quand il y aura des changements significatifs et que je sentirai que ce drapeau représente ce qu’il est censé représenter dans ce pays, et qu’il représente le peuple comme il est censé le représenter, je me lèverai », explique-t-il après coup.

Il proteste ainsi contre le meurtre d’hommes noirs par des policiers blancs et le récent acquittement des policiers blancs impliqués dans la mort de Freddie Gray. Debout à ses côtés ce jour-là, le vétéran Nate Boyer, qui a inspiré ce geste à Colin Kaepernick.

Martin Luther King avait posé un genou à terre lors de la Marche de Selma

Cette image fait écho à cette photo prise en 1965. Martin Luther King avait alors posé son genou gauche à terre lors de la célèbre Marche de Selma, dans l’Alabama, alors qu’il participait à une manifestation d’Africains-Américains qui demandaient le droit de vote.

Durant les mois qui suivent, de nombreux sportifs américains imitent à leur tour le geste de Colin Kaepernick. Dont le basketteur Lebron James, qui déclare : « J'espère que ce qu'il a fait restera dans l’Histoire américaine, mais aussi dans l’Histoire du monde. Parce que c'est important pour nous tous, pas seulement pour les Afro-Américains, mais pour tous ceux qui veulent défendre quelque chose de plus important qu'eux. »

Le symbole de la lutte contre les violences policières à l’encontre des Africains-Américains

Dans les manifestations, ce genou à terre devient le symbole de la lutte contre les violences policières à l’encontre des Africains-Américains. Mais pour Donald Trump, c’est une insulte faite au drapeau américain et aux vétérans.

En mars 2017, à la fin de son contrat avec les 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick ne réussit pas à trouver une autre équipe. Il s’engage alors dans une bataille judiciaire contre la NFL, qu’il accuse de le boycotter. Un accord financier sera finalement trouvé en février 2019.

Alors que le geste de Colin Kaepernick est repris dans les manifestations contre la mort de George Floyd, c’est sur Twitter que l’ancien quaterback, qui n’a pas joué depuis trois ans, leur a exprimé son soutien.