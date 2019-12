Quels sont les pays les plus exposés aux catastrophes météorologiques ?

Voici les pays les plus exposés aux catastrophes météorologiques

Au cours des 20 dernières années, voici les territoires les plus durement touchés par des phénomènes météorologiques extrêmes

Haïti

En moyenne, chaque année, les catastrophes naturelles ont tuées 274 personnes et entraîné 350 millions d’euros de dommages à Haïti. Au total, 78 événements météorologiques extrêmes ont frappé le pays entre 1999 et 2018. Parmi les plus destructeurs, l’ouragan Jeanne de 2004 et l’ouragan Sandy de 2012.

Le Myanmar

Au Myanmar, 7 052 personnes meurent par an en moyenne à cause des catastrophes météorologiques. En 2008, le cyclone Nargis a causé à lui seul la mort d’environ 140 000 personnes. Les dommages économiques annuels ont ainsi atteint 1807 millions d’euros.

Porto Rico

Entre 1999 et 2018, 25 événements météorologiques extrêmes ont été recensés à Porto Rico, dont l’ouragan Maria qui a fait près de 3000 morts. Chaque année sur le territoire, les catastrophes naturelles tuent près de 149 personnes et causent 4 milliards d’euros de dégâts.

Ce classement est celui de l’Indice mondial des risques climatiques, publié par l’ONG Germanwatch. À cause du changement climatique, plusieurs de ces phénomènes extrêmes sont plus fréquents, mais aussi plus intenses. Par exemple, la probabilité de canicule en Europe est 10 à 100 fois plus forte aujourd'hui, qu'il y a un siècle. En 2018, plusieurs pays ont été particulièrement touchés par la canicule.

L’Allemagne

En été 2018, l’Allemagne a subi une forte canicule avec l’année la plus chaude jamais mesurée. En effet, entre avril et juillet, les températures ont dépassé de 2,9°C les moyennes de saison. Ainsi, en octobre, 70 % des sols ont été touchés par la sécheresse, ce qui a entraîné une perte agricole de 3 milliards d’euros. Cette canicule aurait causé la mort de 1234 personnes.

Les Philippines

En septembre 2018, les Philippines ont été frappé par Mangkhut, le typhon de catégorie 5. Avec des vents pouvant atteindre 270 km/h, c’est le typhon le plus violent mesuré sur la planète, en 2018. En effet, il a touché 250 000 personnes dans le pays et a causé 59 décès. L’ensemble des catastrophes météorologiques aux Philippines ont ainsi causé des dégâts estimés à 4 milliards d’euros.

Le Japon

Cette année, 3 événements exceptionnellement fort ont frappés le Japon. Il s’agit, tout d’abord, de fortes pluies ayant provoqué des coulées de boue, ainsi que des crues impressionnantes. Ce phénomène météorologique a endommagé 5 000 habitations, forcé l’évacuation de 2,3 millions de personnes et provoqué 200 décès. Durant l’été, une vague de chaleur a également causé la mort de 138 personnes et l’hospitalisation de 70 000 autres. Deux mois plus tard, le pays a été frappé par le typhon Jebi, le plus puissant mesuré au Japon depuis 25 ans.

Au total, les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé la mort de 1282 personnes et entraîné des dégâts estimés à 32 milliards d’euros. Ainsi, sur le long terme, les pertes financières absolues causées par les événements météorologiques extrêmes sont plus élevées dans les pays riches. À l’inverse, les décès, les menaces sur le mode de vie et la misère sont beaucoup plus probables dans les pays en développement.