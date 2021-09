Sri Lanka : ils tentent de nettoyer les plages recouvertes de milliards de billes plastiques

C'est l'une des pires catastrophes environnementales du Sri Lanka. Fin mai 2021, un porte-conteneurs coulait déversant des milliards de billes plastiques dans l'océan. 5 mois plus tard, ces volontaires s'activent toujours pour nettoyer les plages. Voilà où il en sont.

“Si on ne retire pas ces billes de plastique, elles vont nuire à l’environnement et aux espèces marines.”

Ces milliers de billes de plastique, que ces volontaires tentent de collecter, faisaient partie de la cargaison du X-Press Pearl. Fin mai 2021,ce porte-conteneurs prend feu au large du Sri Lanka avant de couler. Des billes en plastique et d’autres débris se répandent sur près de 300 km de côtes. Après l’accident, de grands ramassages sont menés sur les plages par les autorités sri-lankaises. Mais plus de deux mois après, la majorité des billes sont toujours en mer et elles continuent d'arriver sur les côtes au rythme des courants et de la météo.

Pour ramasser les billes, des techniques inventives mises en place par les locaux

Pour tenter d’y faire face,cette association organise des collectes citoyennes.Pour ne pas être obligés de les ramasser une par une, ils ont développé plusieurs outils : des tamis manuels suspendus, ou encore à manivelle. Une autre technique consiste à utiliser des bassines d’eau. Selon une estimation,le X-Press Pearl transportait entre 70 et 75 milliards de billes de plastique. Une fois dans la nature, ces billes peuvent mettre jusqu’à 1000 ans à se décomposer.

Pour éviter des impacts supplémentaires, cette association, comme les Nations unies, demande qu’elle soit retirée du lieu du naufrage.