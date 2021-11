Un Marseillais se rend à la COP26 de Glasgow à vélo

Ce conférencier marseillais a décidé de se rendre à la COP26 de Glasgow à vélo. La Manche, il l'a traversée avec un vieux voilier. Zéro déchet, zéro matériel neuf, zéro empreinte carbone, c'est possible, et Benjamin a voulu le prouver avec son Expedition Zero.