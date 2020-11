Une vie : l'éléphant Kaavan

Kaavan, le dernier éléphant du Pakistan

Offert en cadeau au gouvernement pakistanais, Kaavan est le dernier éléphant d’Asie du pays. Après des années de captivité et de solitude, une nouvelle vie s’offre à lui.

Au Pakistan, les éléphants d'Asie ont disparu depuis plusieurs siècles à l’état sauvage. Kaavan est le dernier éléphant d'Asie à y vivre. Il a vécu en captivité presque toute sa vie. Il serait né en 1985 au Sri Lanka.

Il a été offert au Pakistan par le gouvernement sri lankais alors qu’il était tout jeune. Un cadeau pour célébrer l’entente entre les deux pays. Kaavan a ensuite été exposé au zoo d'Islamabad, la capitale.

Des conditions de vie limitées

Pendant longtemps, Kaavan partage son enclos avec Saheli, une femelle éléphant. Mais en mai 2012, Saheli meurt. Kaavan se retrouve alors seul dans son enclos. Il y est régulièrement enchaîné et présente des troubles mentaux. Les professionnels affirment qu’il est dangereux pour quiconque s’approche de lui.

En 2015 et 2016, deux pétitions pour le sauver sont lancées. Elles récoltent plusieurs centaines de milliers de signatures. Une campagne internationale demande alors que l'éléphant soit transféré dans un sanctuaire. En réponse à ces démarches, les responsables du zoo assurent chercher un autre éléphant pour tenir compagnie à Kaavan. Ils rejettent la plupart des accusations.

Un pas vers la liberté

En décembre 2016, l’éléphant est examiné par des vétérinaires de l'ONG Four Paws. Ils confirment que le zoo ne respecte pas les standards internationaux imposés. L’organisation demande des mesures pour améliorer le bien-être de Kaavan. « Je pense que cet éléphant donne de l'espoir, non seulement pour lui mais aussi pour nous en tant qu'humanité. Pouvons-nous nous montrer humains d'une manière ou d'une autre ? Je pense qu'il faut se battre pour ça, pour lui donner sa dignité », affirme Amir Khalil, vétérinaire de Four Paws.

En mai 2020, la Haute cour d'Islamabad adopte une décision historique : elle ordonne la fermeture du zoo et demande le déplacement de l'éléphant dans un sanctuaire. Une caisse à sa taille est construite pour le voyage. En parallèle, les équipes tentent de le réhabituer au contact humain. Après plus de 30 ans de captivité, Kaavan va retrouver de grands espaces et d'autres éléphants.