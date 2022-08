Une vie : retour sur le parcours de Peter Dinklage

“Souvent, les personnages de ma taille n’étaient pas assez compliqués pour me donner envie de les jouer”

Il est né en 1969, à Morristown, dans le New Jersey, d’un père représentant en assurance et d’une mère professeure de musique. Très tôt, les médecins diagnostiquent son achondroplasie, une maladie génétique qui affecte la croissance des os. À 10 ans, Peter Dinklage joue pour la première fois dans une pièce de l’école. Il part étudier à ses 18 ans l’art dramatique au Bennington College. Après l’obtention de son diplôme à 22 ans, il s'installe dans un appartement à Brooklyn, sans chauffage. Il travaille dans le traitement de données pendant des années et peine à trouver des rôles. À 26 ans, il fait sa première apparition dans la célèbre comédie de 1995 Ça tourne à Manhattan. Une vie : Tom Cruise

Il apparaît ensuite dans de nombreux films et séries télévisées connues avant de décrocher son premier rôle important dans The Station Agent. Le réalisateur Thomas McCarthy a créé ce personnage pour lui. En 2015, il épouse la directrice de théâtre Erica Schmidt. Ils ont 2 enfants. Fervent défenseur du droit des animaux, il est porte-parole de Farm Sanctury. À 42 ans, il commence à interpréter le rôle qui va le rendre célèbre dans le monde entier : Tyron Lannister, dans la série Game of Thrones. À l’âge de 49 ans, Peter Dinklage a gagné 1 Golden Globe et 3 Emmy Awards pour ce rôle. Une vie : Robert De Niro