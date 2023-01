Voici ce qu'il se passe à Lützerath

Manifestations anti-charbon en Allemagne

Ce weekend, des images de policiers embourbés lors de l'évacuation d’une mine dans le petit village de Lützerath en Allemagne ont fait le tour du monde. Situé entre Düsseldorf et Cologne, ce lieu est devenu un symbole de résistance contre l'exploitation du charbon. Le samedi 14 janvier, des dizaines de milliers de personnes, dont la militante suédoise Greta Thunberg, ont manifesté dans ce village pour protester contre l'expansion prévue de la mine à ciel ouvert de Garzweiler, l’une des plus grandes d’Europe, qui doit engloutir Lützerath. “L’Allemagne, qui est l’un des plus gros pollueurs au monde, a une énorme responsabilité” déclarait Greta Thunberg samedi dernier. Une vie : Greta Thunberg

La mine, exploitée par RWE, a déjà extrait 900 millions de tonnes de lignite, et il reste environ 280 millions de tonnes sous le village. Depuis un peu plus de 2 ans, Lützerath est devenue un symbole de résistance contre l'exploitation massive du charbon. Mercredi 11 janvier, les forces de l'ordre ont commencé à évacuer le site, transformant le village en camp retranché. Ils ont même dû déloger des militants perchés dans les arbres. Et samedi, selon la police, 15 000 personnes ont manifesté samedi, mais selon les organisateurs, il y en aurait eu 35 000 avant que l'évacuation ne dégénère. En Australie-Occidentale, des sites aborigènes menacés par une mine de fer

Lützerath, symbole de la lutte anti-charbon

Lützerath n’est pas le premier village victime de l'expansion de la mine. En 2018, les pelleteuses de RWE ont déjà détruit Immerath, ainsi que son église du 19ème siècle. Depuis plusieurs mois, l'Allemagne a fait marche arrière en matière d'engagement énergétique. Pour rappel, elle s'était engagée à sortir du charbon en 2030 et du nucléaire en 2022, mais ça, c’était avant la guerre en Ukraine car la l'Allemagne était très dépendante du gaz russe, notamment via le gazoduc Nord Stream toujours hors service en raison d'un sabotage en septembre dernier. L'Allemagne a été privée de cette source bon marché d'énergie, et elle se tourne de nouveau vers le charbon, principale source d'émission de gaz à effet de serre dans le monde. 30 ans de discours pour sauver la planète

En 2022, 16 centrales à charbon ont été progressivement remises en route. Au troisième trimestre, la part du charbon dans la production d'électricité représentait 36 %, soit une augmentation de plus de 13 % par rapport à l'année précédente. Première puissance européenne, l’Allemagne a besoin d’énergie pour alimenter son industrie. Pour cela, elle se tourne également vers le gaz naturel liquéfié en provenance des Etats-Unis, une énergie qui pollue autant que le charbon. L’Allemagne exporte aussi une partie importante de son électricité notamment vers la France, qui enregistre sa production la plus basse depuis 30 ans. En cause : un parc nucléaire vieillissant. Greta Thunberg s'engage avec les Samis contre un projet de mine

Dimanche soir, à Lützerath, les forces de l’ordre allemandes ont annoncé avoir terminé l’évacuation. Selon l’AFP, 70 policiers ont été blessés. Des poursuites judiciaires ont été lancées contre 150 manifestants. “Le charbon doit rester dans le sol. Nous devons arrêter de détruire notre planète et de sacrifier les personnes au profit d’une croissance économique à court terme et de la cupidité des entreprises” affirmait Greta Thunberg samedi dernier depuis le petit village allemand dans lequel se trouve la mine exploitée. Coca-Cola, n°1 en pollution plastique dans le monde