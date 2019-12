Voici la véritable situation des ours blancs dans le monde

Les ours polaires sont-ils vraiment menacés ?

L'image de cet ours polaire affamé errant à plus de 800 km de son habitat a fait le tour d'internet, comme nouveau symbole de la crise climatique. Mais quelle est la véritable situation des ours blancs dans le monde ?

Contre toute attente, la population mondiale de cette espèce serait passée de 5000 individus dans les années 1960, à entre 22 000 et 31 000 aujourd'hui. La cause ? La diminution drastique de la chasse suite à l’Accord sur la conservation des ours blancs signé en 1973 par le Canada, les États-Unis, l'URSS, le Groenland et la Norvége.

Sur les 19 populations d'ours blancs existantes dans le monde, 1 est en déclin, 7 sont stables, 2 sont en augmentation et pour les 9 autres, il n'y a pas assez de données pour analyser l'évolution.

Tous ces chiffres doivent cependant être pris avec précaution : certaines estimations sont anciennes et ont été établies avec des méthodes de relevés aléatoires. Ils ne prennent pas non plus en compte l'évolution rapide de leur habitat.

Aujourd'hui, la principale menace pour les ours blanc est le réchauffement climatique.Parmi la population du sud de la mer de Beaufort en Alaska, la population a diminué de 40 % entre 2004 et 2010. Une chute imputée au réchauffement climatique, selon des scientifiques canadiens et américains.

L'Union internationale pour la conservation de la nature considère, elle, que le nombre global d'ours polaires dans le monde pourrait diminuer de 30 % d'ici 2050 à cause de la fonte des glaces.