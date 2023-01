50 °C d'écart entre la France et les États-Unis le même hiver ! Comment est-ce possible ?

14 °C en France pour le Nouvel an, -45 °C aux États-Unis pour Noël… Pourquoi de tels écarts chaud/froid et allons-nous devoir nous y habituer ? On a posé la question à Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France.