Alice Diop, réalisatrice du film Saint Omer

La cinéaste Alice Diop a été récompensée en septembre dernier à la Mostra de Venise, l’un des plus prestigieux festivals de cinéma au monde, par le Grand Prix du jury et le Prix du premier film pour « Saint Omer ». Alice Diop a ensuite obtenu le prix Jean Vigo pour ce film en salle depuis le 23 novembre dernier. Cette jeune cinéaste venue du documentaire a également été sélectionnée pour représenter la France avec son film lors de la prochaine cérémonie des Oscars à Hollywood. Un film sur lequel la cinéaste Audrey Diwan, couronnée l’an passé à Venise par un Lion d’or, ne tarit pas d’éloges. "Alice Diop a fait un film à son image : un film courageux, radical et entier. Son regard de cinéaste nous invite à nous interroger sur le nôtre. La puissance de son film est là, il ne nous laisse pas tranquille, il invite au débat, à la discussion, à la réflexion."