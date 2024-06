Bastien, promène ses moutons dans la ville de Lyon

"C'est une fabrique à sourires !" Bastien a 28 ans et il est berger urbain à Lyon. Avec ses moutons, il parcourt la ville, alternant entre pâturage dans les espaces vert et rencontre avec les habitants. Une façon économique et écologique d'entretenir les parcs et d'éduquer les plus jeunes. On l'a suivi dans le quartier du Plateau des Minguettes à Vénissieux.