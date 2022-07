Elle co-conçoit ses produits avec ses clients

“À l’époque, on était quatre et aujourd'hui, on est 27”

Il y a environ 3 ans, Brut était partie à la rencontre de Justine et sa marque de déodorant éco-responsable. À 24 ans, la jeune femme avait lancé une gamme de produits naturels qui prennent soin de “la santé” et du “corps” de ses clients, mais aussi de l’environnement. “Quand on a lancé notre premier déodorant, ça a été incroyable parce que c’est le produit avec lequel on s’est fait connaître. On a eu énormément de retours, on a fait un gros buzz, on en a vendu plus de 2 millions, ça a été complètement dingue”. Aujourd’hui, elle revient sur le chemin parcouru avec son équipe. “Il faut savoir qu’à l’époque, on était quatre et maintenant, on est 27. Avant, on bossait limite dans une cave”, explique Justine. Des cosmétiques plus naturels et écologiques

Son déodorant le plus vendu, c’est le premier à s’être fait connaître mais c’est également le produit où elle s’est rendue compte qu’il y avait “des gens qui l'adorent, et d’autres qui ne l’aimaient pas, disaient qu’il n’était pas efficace”. En voyant ces retours, la jeune femme a voulu développer des produits plus adaptés à ses clients. “On s’est dit qu’il fallait qu’on cocrée tous nos produits avec notre communauté et c’est ce qu’on a fait, on a créé une communauté dans la communauté qui s’appelle la ruche.” Désormais, Justine créée tous les produits de sa marque avec ses clients. Une bière lilloise éco-responsable produite avec des invendus de pain