General Sherman : le plus gros organisme vivant au monde

Le Général Sherman est le plus gros organisme vivant au monde

Ce séquoïa géant a un volume équivalent à celui de 16 baleines bleues. Son tronc de 1.385 tonnes est aussi lourd que 230 éléphants d'Afrique réunis.

Voici le plus gros organisme vivant au monde : 1.487 m3, soit un volume équivalent à celui de 16 baleines bleues. Bien qu'il ne soit pas l’arbre le plus grand ou le plus lourd au monde, les proportions du Général Sherman restent impressionnantes.

Ses 83 m de haut représentent environ 20 girafes empilées

Son tronc de 1.385 tonnes est aussi lourd que 230 éléphants d'Afrique réunis. Ses 83 m de haut représentent environ 20 girafes empilées les unes sur les autres. Sa branche la plus large mesure 2 m de diamètre, tandis que sa base, elle, s’étend sur 11 m de diamètre.

Nommé Général Sherman en référence à un militaire américain ayant servi durant la guerre de Sécession, ce séquoia géant se trouve en Californie, dans le parc national de Sequoia. Cette zone de la Sierra Nevada située entre 1.500 m et 2.500 m d’altitude offre des conditions idéales pour la croissance des séquoias.

Vieux de plus de 2.200 ans, le Général Sherman n’est pas seul pour autant. Il est entouré d’autres géants, dont certains dépassent la taille d’un immeuble de 20 étages et dont la base dépasse la largeur de plusieurs rues. En seulement un an, un séquoia géant mature produit en moyenne l'équivalent en bois d'un chêne de 18 m de haut et de 90 cm de diamètre.