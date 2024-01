Ils envoient des hélicos pour tuer les chevaux

Des snipers en hélico qui pourchassent des chevaux… et les abattent tous. Tout ça, c'est bien réel, ça se passe loin des caméras, et c'est même soutenu et organisé par un gouvernement. Cette semaine dans "La grande explication", Lucas a voulu comprendre pourquoi ce pays a déclaré la guerre aux chevaux.