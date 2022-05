La tayra, un petit prédateur très actif

Elle vit principalement en Amérique du Sud. C’est un prédateur de petite taille très actif. C'est la tayra, une espèce en baisse dans certaines régions.

La tayra, la martre à tête grise, est un petit prédateur. Elle ressemble à ses cousins : la belette et le furet. Elle vit dans une zone allant du Mexique au Paraguay et au nord de l’Argentine. Le prédateur vit dans les forêts tropicales, dans le creux des arbres, dans les terriers d’autres animaux, ou caché entre les herbes hautes.

Des populations en baisse dans certaines régions

La tayra peut mesurer jusqu’à 1,20 mètre de longueur, queue comprise. Sa courte fourrure est brune avec une tache blanche sur la poitrine. Elle a un long cou, une large tête et une queue touffue. Très active, la tayra est un animal terrestre et arboricole. Elle peut parcourir de grandes distances. En effet, sa queue lui permet de faire des mouvements de rebond sur le sol et de se tenir en équilibre dans les branches d’arbres.

Grâce à ses longues griffes, elle peut chasser des reptiles, de petits mammifères et des invertébrés. Le miel est aussi un aliment affectionné par les tayras. Bien qu’elles ne soient pas menacées d’extinction, leurs populations sont en baisse dans certaines régions. Elles sont en effet capturées pour devenir des animaux domestiques, et la destruction des forêts tropicales menace leurs habitats.