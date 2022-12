Les 31 qui ont fait bouger 2022

Julien Meimon est le fondateur de l’association @linkeeofficiel qui distribue des repas aux étudiants les plus démunis. Pour cette année 2022, il estime que plus d’un million d’étudiants sont venus prendre un repas chez Linkee. C’est depuis mars 2020 et le confinement que l’association, fondée en 2016 par cet ancien directeur de cabinet de Christiane Taubira, cible tout particulièrement la population étudiante en difficulté. Pour mobiliser, Julien Meimon fait souvent appel à des personnalités publiques. L’humoriste Kyan Khojandi a participé à une distribution, il relate ainsi son expérience : "J’ai fait avec Linkee une distribution alimentaire dans le 13e arrondissement de Paris. C’est là que j’ai rencontré Julien Meimon, c’est quelqu’un d’extrêmement déterminé. Il fait ça depuis de nombreuses années, c’est fort. Il a une vision, il est habité d’une vraie urgence. Il dit que si personne n’aide ces jeunes étudiants, personne ne le fera. Et il a raison. Le soir où j’y ai été, on a distribué des vivres à plus de 300 personnes. En France, à Paris."