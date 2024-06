Les docs nature : Canal géant entre Lille et Paris, pourquoi faire ?

C'est un projet pharaonique, entre Paris et Lille. Sur plus de 100 km de long, il faut imaginer un gigantesque canal qui ambitionne de révolutionner le transport en le rendant moins polluant. Alors c’est quoi ce "chantier du siècle" et peut-il vraiment remplacer "1 million" de camions ? Lucas a voulu comprendre dans ce nouvel épisode des Docs nature.